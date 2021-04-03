"جون كيري" يتفقد "نور أبوظبي" أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

تفقّد "جون كيري" المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، "نور أبوظبي"، وذلك ضمن زيارته لدولة الإمارات والتي تستغرق عدة أيام.

وتدعم "نور أبوظبي" أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، تحقيق دولة الإمارات لأهدافها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة.

كما قام جون كيري بزيارة محطة شمس 1، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، حيث تم إطلاعه على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والذي سجل مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأدنى تعرفة للطاقة الشمسية.

وفي يونيو/حزيران 2019، أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، تعلن عن بدء التشغيل التجاري لمحطة " نور أبوظبي" أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة قدرها 1,177 ميجاوات.

ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء؛ الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويا، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة.

وتم إنشاء محطة "نور أبوظبي" في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3,2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة جينكو سولار القابضة الصينية.

وتضم المحطة التي توفر طاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3,2 مليون لوح شمسي تم تركيبها على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وعدا عن حجم الموقع، سجلت "نور أبوظبي" رقما قياسيا جديدا عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8,888 فلس لكل كيلوواط ساعة.