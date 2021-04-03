توجاي تونتشر.. سفير تركيا الجديد في الإمارات

بات توجاي تونتشر سفير تركيا الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد رحلة دبلوماسية بين الخارجية التركية وحلف شمال الأطلسي.

وخدم تونتشر في السابق في عدة مناصب أبرزها نائب المدير العام لإدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية التركية، ونائب للمدير العام لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية في الوزارة أيضا.



كما شغل منصب القائم بالأعمال في السفارة التركية في واشنطن، وعمل كخبير في علم التحليلات السياسية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وضابط اتصال بوسط آسيا في الحلف.

وشارك تونتشر في العديد من الندوات، أهمها ندوة "بعد عام الانقلاب الفاشل في تركيا" من تنظيم جامعة الخليج الأطلسي الأمريكية، بصفته نائب رئيس البعثة التركية في السفارة التركية بواشنطن.

وكانت الوكالة الحكومية التركية نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها في 8 ديسمبر كانون أول الماضي، أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصل بعدد من السفراء عبر الهاتف وأبلغهم الحركة الدبلوماسية الجديدة في الدول العربية.





وبناء على القرار الجديد، عُيّن توجاي تونتشر سفيراً في الإمارات، وكينان يلماز سفيراً في ليبيا، وعلي أولوصوي سفيراً في لبنان، وفاتح أولوصوي سفيراً في السعودية، وتشاغلار تشاكير سفيراً في تونس، ومصطفى بولات سفيراً في اليمن، وعدنان كيتشيجي سفيراً في المغرب، وعلي غوني سفيراً في العراق، وإسين تشاكيل سفيرةً في البحرين.