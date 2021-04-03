الإمارات الأولى عربياً والـ15 عالمياً بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021.

ووفق المؤشر، تقدمت الإمارات 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل سنغافورا وأستراليا والبرتغال والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وفنلندا.

ويعكس تقدم دولة الإمارات في مؤشر كيرني ارتفاع ثقة المستثمرين ومدراء الأعمال والمدراء التنفيذيين باقتصاد الإمارات، وفرص نموه الواعدة، وسرعة تعافيه من تداعيات أزمة "كوفيد 19".

وجاءت الإمارات من بين 5 دول حققت ثقة أعلى مقارنة بالعام الماضي 2020، وهي: النرويج، النمسا، البرتغال، الدنمارك، في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة بالاقتصادات العالمية للعديد من الدول العظمى.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تحقيق دولة الإمارات المركز الأول عربياً و15 عالمياً على مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري، هو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتعددة والمتتالية التي تحققها دولة الإمارات.

وأضاف" يمثل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات القياس على مستوى العالم لأداء اقتصادات الدول ومقومات تطورها، ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل".

ويبين المؤشر أن دولة الإمارات إلى جانب الصين والبرازيل، ضمن الاقتصادات النامية حققوا نجاحاً خلال العام الجاري في جذب الاستثمارات المباشرة وتم اختيارهم للمشاركة في تقرير كيرني في هذا العام. ويشير المؤشر إلى أن 57% من المستجيبين عبروا عن تفاؤلهم بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية للسنوات الثلاث القادمة، مقارنة بـ 72% خلال العام الماضي.



يذكر أن دولة الإمارات الوحيدة التي تم اختيارها للعام الثاني على التوالي كممثل لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون ضمن أفضل 25 اقتصادا في العالم يخضع للمسح وقياس مؤشر كيرني للثقة بالاستثمار الاجنبي المباشر، فيما تصدرت الولايات المتحدة تصنيف مؤشر كيرني، تلتها كندا في المركز الثاني، ثم ألمانيا ثالثة، والمملكة المتحدة رابعة، واليابان في المركز الخامس.



ويعد مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2021/FDICI/، نتيجة لمسح يستهدف مدراء الأعمال وكبار المستثمرين والمدراء التنفيذيين العالميين في جميع الشركات التي لديها عائدات سنوية تبلغ 500 مليون دولار أو أكثر.

وتم إجراء الاستطلاع الذي بني عليه المؤشر في الفترة ما بين يناير وفبراير 2021، ويستند اختيار البلدان ضمن المسح في التقرير والبالغ عددها 25 دولة إلى بيانات الأونكتاد، حيث مثلت هذه الدول أكثر من 95% من التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة. وتمثل شركات قطاع الخدمات حوالي 44% من المجيبين، والشركات الصناعية 33%، وشركات تكنولوجيا المعلومات 22%.