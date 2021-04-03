"صفقة كمامات" تضع الحكومة الألمانية أمام القضاء

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن فالتر كول، ابن المستشار الألماني الراحل هيلموت كول، رفع دعوى قضائية ضد حكومة بلاده بسبب "صفقة كمامات".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت، أن كول الابن رفع دعوى على وزير الصحة الألماني الاتحادي ينس شبان، أمام محكمة مدينة بون للمطالبة بما يقرب من 5.5 مليون يورو.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الألمانية، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن من غير الممكن في الوقت الراهن التنبؤ بموعد الجلسة.

وبحسب معلومات صحيفة "بيلد" فإن الدعوى المدنية تأتي على خلفية توريد مليون كمامة طراز (إف إف بي2) للوزارة في الربيع الماضي، حيث كانت شركة (كول كونسالت) شاركت في المناقصة التي عقدتها الوزارة آنذاك وحصلت على أمر تكليف بتوريد مليون كمامة من هذا النوع بسعر 4.50 يورو للقطعة، لكن الوزارة لم تسدد الفاتورة بعد.

وفي تصريحات للصحيفة، قال كول الابن:" لا أفهم لماذا يخالف ينس شبان ووزارته تعاقداتهما، ويبدو أن مبدأ الوفاء بالعقود ليس ساريا بالنسبة لهما".

من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية التعليق على ما أوردته الصحيفة وقال:" نحن لا نعلق على التفاصيل الخاصة بإجراءات جارية".