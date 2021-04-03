هجوم للقوات اليمنية بالضالع يحصد 30 حوثيا

قتل 30 عنصرا حوثيا، السبت، في هجوم مباغت للقوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

ونفذت القوات اليمنية المشتركة عملية هجومية واسعة على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في المرتفعات الجنوبية من مدينة "دمت"، أحد أهم مناطق البلاد السياحية وتقع ضمن مسرح عمليات "محور مريس" القتالي في الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة الضالع.



وقالت القوات المشتركة في بيان وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن وحدات من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني والجيش شنت هجوم مباغت في وقت مبكر وخاضت معارك عنيفة مع المليشيات المدعومة من إيران.



وأشار البيان إلى أن القوات المشتركة حققت مكاسب ميدانية في محور جبهة مريس وكبدت مليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 30 عنصرا قتلى وعديد جرحى.



كما أسفر الهجوم عن "خسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي، فيما تم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة"، وفقا لذات المصدر.



وفي ذات السياق، أعلنت القوات المشتركة الساعات الماضية مقتل 7 قناصة حوثيين وكسر هجوم بري للمليشيات استهدف مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وقال بيان آخر للقوات المشتركة إنها خاضت معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية إثر محاولتها إختراق الخطوط المتقدمة تحت غطاء السلاح الثقيل والمتوسط، مشيرا إلى تكبد الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وذكر أن القوات المشتركة تمكنت من قتل 7 قناصة لمليشيات الحوثي في عمليات منفصلة على مدى الأيام الماضية في عدة محاور قتالية في محافظة الحديدة الساحلية.



كما قال مصدر عسكري لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن مروحيات الأباتشي للتحالف بقيادة السعودية تدخل في دكت موقعا حوثيا في بلدة "الفرع" بمديرية كتاف كبرى مديريات محافظة صعدة، معقل الانقلابيين الرئيسي.



وخلفت العملية مقتل 5 عناصر لمليشيات الحوثي وتدمير مدفعا قتاليا للانقلابيين المدعومين إيران، بحسب المصدر.



مأرب معارك وجرائم

في سياق متصل، واصلت مليشيا الحوثي هجومها البري صوب مدينة مأرب، شرقي اليمن، وقصف الأحياء السكنية بالصواريخ.

وأوضح بيان للجيش اليمني أنه نجح بغطاء جوي وبدعم من رجال القبائل من ردع هجوم مكثف للمقاتلين الحوثيين المدعومين عسكريا من إيران واستهدفت التوغل الميداني في محور جبهة "الكسارة" التابعة لمديرية صرواح، غربي المحافظة.



وأضاف البيان أن جميع العناصر المهاجمة للحوثيين سقطوا قتلى بنيران الجيش اليمني ورجال القبائل وضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.



ولم يريد البيان تفاصيل بحجم خسائر الحوثيين البشرية، لكنه أوضح أن عددا من الدوريات العسكرية للمليشيات دمرت ونجح الجيش اليمني في استعادة أسلحة وذخائر متنوعة.



في سياق الجرائم الحوثية ضد الإنسانية، قتل طفل وأصيب 5 آخرين في هجوم صاروخ لمليشيات الحوثي على حي سكني في مدينة مأرب، أهم معاقل الحكومة اليمنية شمالا.



وقال مصدر محلي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن صاروخا من نوع كاتيوشا أطلقته مليشيات الحوثي من مواقعها العسكرية المتقدمة صوب مدينة مأرب سقط في حي "الروضة" وأسفر عن سقوط طفل قتيلا وجرح آخرين من المدنيين.



ووفقا للمصدر فلا يزال هناك اثنين من الجرحى في حالة حرجة، وخلفت شظايا الصاروخ أضرارا بالغة في منزلين ومركبة مدينة.



وتستمر مليشيا الحوثي في جرائمها المروعة بحق المدنيين بالهجوم على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضين حياة الملايين لموت المحقق.

