صابر الرباعي يعود للدراما التونسية مع "أولاد الغول"

يعود الفنان صابر الرباعي إلى الدراما التونسية عبر تأديته لأغنية مقدمة مسلسل "أولاد الغول" الذي سيعرض في شهر رمضان.

وقال صابر الرباعي، في تصريح إعلامي إن "إدارة إنتاج المسلسل التونسي اتفقت على أنّ هذا العمل يجب أن يُتوج بأغنية جميلة وصوت ذو تاريخ وله مكانة في الساحة الفنية".



وأعاد الرباعي غياب صوته عن الدراما التونسية، قائلا: "الاختيار لم يكن مني، لم تقدّم لي عروضا للغناء في مسلسلات السنوات الأخيرة".





وأشار إلى أنّه كان من المفترض أن يؤدي مقدمة المسلسل المصري "موسى" بطولة محمد رمضان، إلاّ أنّ مشكلة إنتاجية حالت دون ذلك.

ولم يكن هذا العمل الدرامي التونسي الأول الذي يشارك فيه الرباعي بغناء المقدمة، بل سبقه مقدمة المسلسل التونسي "صيد الريم"، والذي عرض سنة 2008 والذي عرف شهرة واسعة.

مسلسل "أولاد الغول" يتضمن 30 حلقة من إخراج مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، ويستقطب أهم الوجوه التونسية في عالم التمثيل ومن بينهم فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي وشاكرة رماح وفارس الأندلسي وحلمي الدريدي.