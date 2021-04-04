4 عادات تدمر البشرة.. من النوم إلى الماكياج

تتسبب بعض العادات اليومية، التي ترتكبها المرأة، في تدمير البشرة وظهور التجاعيد والبقع، ما يجعلها تبدو أكبر سناً حتى مع الترطيب الصحيح.

ومن النوم بوضع الوجه على الوسادة إلى استخدام المنظف الخاطئ، نستعرض في التقرير التالي مجموعة من الأمور التي ينصح بالتوقف عنها، لتجنب الشيخوخة المبكرة للبشرة، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.



- عدم استخدام واقي الشمس

الشمس هي أحد الأعداء الرئيسيين للبشرة، فعلى الرغم من قدرتها على منح البشرة الصحة والنضارة، فإنها من ناحية أخرى يمكن أن تكون ضارة لأنها تسبب تقدم البشرة في السن، مما يجعلها أكثر جفافاً وأقل حيوية وفي أسوأ الحالات، ظهور البقع والتجاعيد.

لهذا السبب من الضروري المواظبة على وضع واقي من الشمس يومياً حتى في الشتاء، باختيار عامل حماية من الشمس SPF بدرجة 30 أو 50.

-غسل الوجه بمنظف خاطئ

استخدام المنظف الخاطئ لغسل الوجه هو أحد الأخطاء الرئيسية التي تسبب شيخوخة الجلد.

وذلك لأنه عندما يكون المنظف غير مناسب للبشرة، يتعرض الجلد لضغط مفرط وجفاف، لذا يجب اختيار النوع المناسب لنوع البشرة والمخصص فقط لتنظيف الوجه، مع الاستخدام الصباحي والمسائي.



-إزالة المكياج بالمناديل المبللة

إزالة المكياج بشكل صحيح من الخطوات الأساسية للحصول على بشرة نضرة وصحية.

وعلى الرغم من مميزات المناديل المبللة المخصصة لإزالة المكياج، المريحة وسريعة الاستخدام، لا ينصح بها، لأنها لا تزيل مستحضرات التجميل تماماً من البشرة، بل على العكس تزيل فقط الطبقة السطحية منها وتترك الشوائب على الوجه التي تساهم في شيخوخة الجلد.

لذا ينصح باستبدال مناديل المكياج بماء ميسيلار لوجه والعينين والشفتين.

- النوم والوجه على الوسادة

من المعلومات التي قد لا تعرفها الكثير من النساء أن الطريقة التي ننام بها يمكن أن تسبب ظهور التجاعيد على الوجه قبل الأوان، منها النوم ووجهنا على الوسادة.

طريقة النوم هذه، تجعل بشرة الوجه تحتك بغطاء الوسادة مما يتسبب في احتكاك يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة على المدى الطويل.

وذلك ينصح بتجنب النوم بهذه الطريقة أو شراء وسادة من الحرير، ناعمة ورقيقة، لتجنب الاحتكاك، بالإضافة إلى أن غطاء الوسادة الحريري لا يمتص الكريمات والماسكات والعلاجات التي توضع على الوجه قبل النوم، على عكس القطنية.