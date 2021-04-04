مقتل جنديين فنزويليين في اشتباكات مع "فارك"

قُتل جنديّان فنزويليّان، السبت، خلال المعارك المستمرّة منذ 21 مارس/آذار في جنوب غرب فنزويلا على الحدود مع كولومبيا.
ويخوض الجيش الفنزويلي معارك عنيفة ضد جماعات كولومبيّة مسلّحة غير نظاميّة، بحسب مصادر عسكريّة فنزويليّة.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود الفنزويليّين الذين قُتلوا في المنطقة الواقعة في ولاية أبوري (جنوب) إلى 6.
وكان 9 من أعضاء الجماعات المسلّحة التي تصفها السلطات الفنزويلية بـ"الإرهابيّة" قتلوا أيضا، واعتُقل 32 آخرون.
ولجأ أكثر من 3 آلاف شخص إلى كولومبيا هربا من القتال الدائر منذ أيام بين الجيش الفنزويلي ومنشقين من "حركة القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك)، وفقا لحصيلة رسمية جديدة نشرتها بوغوتا.
ونأت هذه المجموعة المتمردة بنفسها عن اتفاق السلام الذي أبرم في كولومبيا العام 2016 ووضع حد للحرب الأهلية التي استمرت لنصف قرن وتم نزع سلاح "فارك" بموجبها في العام التالي.
ورغم تشاركهما حدودا طولها 2200 كيلومتر، لم تعد فنزويلا وكولومبيا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ أن اعترفت بوجوتا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا موقتا لفنزويلا عام 2019.
وباتت العلاقات بين الجارتين المتعارضتين أيديولوجيًا متوترة للغاية.
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