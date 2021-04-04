يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة إلى الإمارات، تبحث جُملة من الملفات أبرزها العلاقات بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الكاظمي غادر البلاد، صباح اليوم، متوجها للإمارات على رأس وفد حكومي.
ولفتت الوكالة إلى أن الزيارة -لم تحدد مدتها- "ستتضمن بحث العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".
وقبل يومين، أنهى الكاظمي زيارة رسمية إلى السعودية، عقد خلالها عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمي إلى الإمارات.. والعلاقات الثنائية تتصدر الزيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.