حسناء مصر.. من هي قائدة موكب المومياوات الملكية؟

جذبت حسناء قادت موكب المومياوات الملكية الانتباه في رحلته من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ورغم بروز العديد من الوجوه النسائية خلال الموكب، السبت، إلا أن هذه الفتاة الحسناء التي ظهرت وهي ترتدي الملابس الفرعونية كانت الأكثر إثارة لانتباه الجمهور.







وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هويتها، ليتبين لاحقا أنها عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية، تدعى، ميرال ماهيليان.









وعلقت ميرال على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من خلال صفحتها على "أنستقرام" قائلة: "فخورة جدا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".





واشتهرت الشابة بظهورها في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها، حيث أنها تعمل في مجال الإعلانات التجارية منذ سنوات، كما قدمت أول أعمالها على الصعيد الفني عام 2017، مع الفنان، أمير كرارة، من خلال مسلسل "كلبش".





وفي نفس العام، شاركت ميرال في بطولة فيلم "القرد بيتكلم"، من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ، بيتر ميمي، وبطولة، أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ورانيا شاهين.





واشتهرت ميرال بتجسيدها شخصية، إنجي الموجي، في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" عام 2018 من بطولة، داليا البحيري، وفراس سعيد، وأمل رزق، وأميرة العايدي، وهبة الأباصيري، والمسلسل من إخراج، منال الصيفي.



