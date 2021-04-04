اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.. 100 مليون لغم حول العالم كم تكلفة إزالتها؟

يحيي العالم، الأحد، اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، فكم تبلغ تكلفة إزالة الألغام المنتشرة حول العالم؟

تبلغ تكلفة إزالة الألغام نحو 33 مليار دولار، دون حساب الألغام التي قد يتم زرعها في مناطق جديدة.



وتمثل الألغام الأرضية أخطر أسلحة الحرب التي يبقى خطرها حتى بعد انتهاء الحروب، لتهدد المدنيين، وتعطل مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية، في المناطق التي تتواجد بها، خلافا لتسببها في قتل وإصابة آلاف المدنيين، ومصطلح شبيه هو كسح الألغام على عملية تسبقها وهى الكشف عن أماكن الألغام.

ويوجد في العالم أكثر من 100مليون لغم، تكلف إزالتها مليارات الدولارات، ورغم ذلك فإن معدلات نشر ألغام جديدة أصبحت تسير بوتيرة أسرع، وجد نوعان من إزالة الألغام يتمان لأغراض وبوسائل مختلفة، هما الإنسانية والعسكرية.

أدوات الإزالة

وتتعدد الأدوات المستعملة في مهمة إزالة الألغام كثيرا، وقد شمل كسحها واكتشافها تاريخيا أساليب تعتمد على حيواناتٍ مدربة مثل الكلاب والجرذان، إلا أن معظم عمليات كسح الألغام الآن تتم بكاشفات المعادن وعربات خاصة مزودة بالعديد من الآلات الميكانيكية، كما وتوجد طرق عديدة غريبة مقترحة ومجرَّبة مثل استعمال البكتيريا والموجات الصوتية وغير ذلك.

ويقول موقع "هاو ستوف ووركز"، الأمريكي، إن نسبة نشر الألغام الأرضية الجديدة، تساوى 25 ضعفا، لما يتم إزالته في عمليات تطهير الألغام، التي تحدث حول العالم، وأضاف الموقع: "التقنيات المتطورة، جعلت العثور على الألغام الأرضية، أكثر سهولة، لكن النتائج تتلاشى أمام ما يتم نشره من ألغام جديدة حول العالم".

أضاف: "ستبقى تلك الألغام أكبر خطر يهدد الجنود والمدنيين، على السواء، في ظل استمرار بعض الدول، في نشرها حول العالم".

أرقام مهمة

يوجد في العالم 110 ملايين لغم، تم نشرها في حقول ألغام، في العديد من الدول.



تكلفة إزالة تلك الألغام نحو 33 مليار دولار، لكن هذا الرقم لا يتضمن أي ألغام جديدة يتم نشرها، في الوقت الحالي.

حجم الألغام الأرضية، التي لم يتم استخدامها، حتى الآن، تصل إلى نحو 250 مليون لغم.

يتم نشر 2.5 مليون لغم أرضى، حول العالم كل عام.

منذ عام 1975، وصل عدد البشر، الذين قتلتهم الألغام الأرضية، إلى مليون شخص.

تقتل الألغام الأرضية 26 ألف شخص، كل عام، ويروح ضحيتها 70 شخصا يوميا.

تكلفة اللغم نحو 3 دولارات، لكن إزالته تكلف نحو 1000 دولار أمريكي.

يوجد في العالم نحو 350 نوع من الألغام الأرضية، التي تستخدم لأغراض عسكرية.

في حرب فيتنام، كانت الألغام الأرضية مسؤولة عن 33 %، من حجم الإصابات، التي تعرض لها الجيش الأمريكي.