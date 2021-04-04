رئيس "النواب" الأردني: المملكة عصية على التآمر والفتن

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، أن بلاده عصية على التآمر والفتن، مشيرا إلى أن بلاده حسمت، يوم أمس، محاولة المساس بأمنها واستقرارها.

تصريحات حملتها كلمة لرئيس مجلس النواب في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وتزامنت هذه المناسبة مع الاعتقالات التي شهدها الأردن، أمس السبت، وطالت شخصيات بارزة، في قرارات لاقت

ردود فعل عربية ودولية داعمة لتحركات العاهل الأردني لحفظ أمن واستقرار بلاده.

وقال العودات إن "الأردن حسم بالأمس أي مساس لأمنه واستقراره، وبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى ما أسماهم جلالة الملك بالمناوئين والمنزعجين من مواقف الأردن السياسية".

مضيفا "ونحن على أبواب المئوية من عمر هذا البلد، فإن النظام الهاشمي وبلدنا عصية على التآمر والفتن".

واستطرد " الشعب الأردني ملتف حول قائده المكافح في سبيل عزة بلده وكرامته ومستقبل أجياله، والذي سيظل قادرا بوعيه وانتمائه الوطني على التمسك بالمبادئ التي أقيمت الدولة على أساسها".

وفي معرض حديثه عن التحديات التي يواجهها الأردن، تطرق العودات لتحديين اثنين أحدهما وباء كورونا وأهواله، والثاني الاقتصاد وما يعانيه من أزمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وللتصدي لهذه التحديات، لابد من التضامن الوطني والتعاون الأكيد بين السلطات والمؤسسات في ظل مبدأ سيادة القانون، كما أشار لذلك رئيس مجلس النواب.