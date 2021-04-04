السعودية تمنع استيراد السيارات المستعملة.. إليك آخر موديل مسموح به

أعلنت الجمارك السعودية منع استيراد السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن آخر موديل يسمح بدخوله هو عام 2016.

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، إنه "يُمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير".

وأوضحت الجمارك أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها هي 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، لافتة إلى أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.



بينما توقعت دراسة متخصصة أن تشهد سوق قطع غيار السيارات في المملكة نموا بنسبة 2% بنهاية العام الحالي، بلغ متوسط إنفاق العملاء "الأفراد والحكومات والأساطيل" على قطع الغيار في عام 2020 نحو 1177 ريالا لكل مركبة.

نمو السوق



توقعت دراسة متخصصة صادرة عن (Frost & Sullivan) العالمية أن تشهد سوق قطع غيار السيارات في المملكة نموا نسبته 2% بنهاية العام الحالي 2021.



وقالت الدراسة، إن سوق قطع غيار السيارات وخدمات بعد البيع في المملكة تعد الأكبر في المنطقة، متوقعة أن تحتاج بين عامين وثلاثة أعوام للتعافي من تأثيرات جائحة كورونـا، وستكون أكثر رقمنة وشفافية وتنظيما. وخلصت الدراسة إلى أن سوق خدمات بعد البيع في المملكة لقطاع السيارات وقطع الغيار سوف تصبح أكثر اعتمادية على الرقمنة وأكثر شفافية وأكثر تنظيما.

البيع بالتجزئة

تشير التقديرات إلى أن إجمالي خدمات بعد البيع للسيارات الخفيفة قد انخفض إلى نحو 2.5 مليار دولار على مستوى البيع بالتجزئة (بما في ذلك أجزاء الخدمة السريعة مثل الإطارات، والبطاريات، ومواد التشحيم، وأجزاء الجس، والملحقات، وهذا لا يشمل رسوم العمالة). وهذا يعني أنه في المتوسط كان العملاء (الأفراد والحكومات والأساطيل) ينفقون نحو 314 دولارا لكل مركبة على قطع الغيار في عام 2020.

ورغم الانخفاض ظلت أكبر سوق لخدمات بعد البيع للسيارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحصة سوقية تصل إلى 47%. كما توقعت الدراسة أن يعود الأفراد والقطاعات العاملة في المملكة إلى قدرتهم على اقتناء السيارات خلال العام الجاري 2021 مع عودة الوضع إلى طبيعته بعد الزيادات الأخيرة في أسعار النفط وجهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، وسيصبح الأفراد والمنظمات أكثر قدرة على الحركة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب في سوق خدمات المركبات.

حجز قطع الغيار



من بين المؤشرات المهمة تحسين عدد نقاط الاتصال بالعملاء: على الصعيد العالمي إذ يتمتع مستخدمو الإنترنت السعوديون بأعلى نسبة انتشار لمستخدمي WhatsApp، حيث يتواجد أكثر من 70% من مستخدمي الإنترنت على المنصة الاجتماعية.

مع ظهور مثل هذه القنوات عالميا باعتبارها فعالة للغاية من حيث خدمات الحجز وتقديم التعليقات، ومن المتوقع أن تصبح هذه المنصات أداة شائعة للتفاعل مع العملاء المحتملين في السعودية خلال عام 2021 وما بعده. ويمكن أن يؤدي تطبيق التطبيقات والأدوات الرقمية إلى تقليل الوقت المطلوب لحجز قطع الغيار والخدمات بنجاح من 7 - 9 دقائق في المتوسط إلى 3 - 4 دقائق.

نمو السوق



توقعت الدراسة نموا في سوق السيارات وقطع الغيار خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة تتراوح بين 2 و3%، وأرجعت ذلك إلى ثلاثة توقعات حيث سيستغرق الأمر 2-3 سنوات حتى يعود السوق إلى مستويات 2019 ويعود إلى معدلات نمو 4% - 6%.

وستشهد السوق فترة من الاندماجات بخاصة بعد أن اكتسبت حصة السوق أكبر 10 موزعين في السعودية نحو عشر نقاط مئوية في السنوات العشر الماضية، لتصل إلى نحو 45% من السوق في عام 2021.