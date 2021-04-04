سعر بيتكوين.. أسبوع من المحاولات الفاشلة للصعود مجددا

شهدت تعاملات الأسبوع الماضي استقرارا في تداولات العملة المشفرة بيتكوين، ليبلغ متوسط التعاملات نحو 59 ألف دولار.

وخلال الأسبوع حاولت العملة المشفرة الأشهر في العالم الاقتراب من ذروتها البالغة مستوى 61 ألفا و781.83 دولار التي بلغتها الشهر الماضي.



ففي بداية تعاملات الأسبوع الإثنين الماضي 29 مارس/آذار، سجلت العملة المشفرة الشهيرة نحو 58 ألفا و300 دولار

وفي اليوم التالى تجاوزت بيتكوين لفترة وجيزة 59 ألف دولار، في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الأول من أبريل/نيسان حافظت بتكوين على ارتفاعها ليجري تداولها عند 59 ألفا و160 دولارا.

وخلال تعاملات اليوم الثاني تجاوزت بتكوين لفترة وجيزة حاجز الستين ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين، لكنها محت بعضا من المكاسب فيما بعد لتبلغ 59 ألفا و400 دولار.

دعم شركات كبرى

كانت شركة فيزا قالت خلال الأسبوع الماضي إنها ستستمح باستخدام العملة المشفرة بيتكوين لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.

وتتجه مجموعة جنرال موتورز لقبول "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سياراتها، لتصبح بذلك ثاني شركات السيارات التي تدشن لعهد العملات الرقمية.

كان قد أعلن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك رسميا عن استعداد شركته لقبول العملة الرقمية "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سيارات شركته الكهربائية.

ووفق موقع "موتور وان"، فإن مجموعة جنرال موتورز قد تكون ثاني شركة سيارات في العالم تتبع هذا النهج بعد تسلا، عقب تصريحات للمديرة التنفيذية للمجموعة العملاقة.

وفي تغريدة سابقة له، أعلن إيلون ماسك عن أنه يمكن لعملائه المهتمين بعملة بيتكوين استخدامها كوسيلة دفع لشراء سيارات تسلا.

وفي تصريحات نشرت مؤخرا لـ"ماري بارا"، المديرة التنفيذية لجنرال موتورز، أعلنت خلالها أن مجموعتها ستدرس أولا وتراقب مدى اهتمام عملائها بعملة بيتكوين، والشريحة المستخدمة لهذه العملة من عملائها في تعاملات أخرى قبل اتخاذ قرار نهائي بالسماح باستخدامها في شراء سيارات من ماركات تابعة لـ"جنرال موتورز".

ذلك مع تأكيد "بارا" على عدم رغبة شركتها في الاستثمار في عملة بيتكوين، ولا تخطط لذلك مستقبلا، فقط الأمر يتعلق بالسماح باستخدام العملة كوسيلة دفع، وهو ما سيحدده المستقبل.