أوروبا تشدد على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا

شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على ضرورة إخراج المرتزقة والمسلحين من ليبيا.

وقال شارل ميشال، خلال زياته إلى ليبيا، الأحد، "نشجع على إجراء الانتخابات في موعدها".



وبدأ رئيس المجلس الأوروبي أحد زيارة إلى ليبيا حيث تبذل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد لحميد الدبيبة جهودا لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات.

ولم تعلن السلطات الليبية برنامج هذه الزيارة التي تأتي في توقيت تشهد فيه ليبيا حلحلة سياسية بعد سنوات من انعدام الاستقرار أعقبت إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011، طبعها خصوصا وجود سلطتين متنازعتين.

ومؤخرا بموجب مسار رعته الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا البالغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، وهي مكلّفة إدارة البلاد وصولا إلى انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وفي 25 ماسر/آذار الماضي، أجرى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا زيارة إلى طرابلس في إطار مبادرة دعم أوروبية للحلحلة السياسية التي تشهدها ليبيا مؤخرا.

وأعلنت الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

وتتزامن زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى ليبيا مع زيارة مرتقبة للرئيس الجديد للحكومة الإيطالية ماريو دراغي.