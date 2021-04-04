جمارك دبي تنجز 752 بيانا لبضائع "إكسبو 2020"‎ في 7 سنوات

أنجزت جمارك دبي حسب أحدث بياناتها الإحصائية 752 بيانا جمركيا خاصا لبضائع إكسبو منذ عام ‏‏2014 وحتى الفترة الماضية من العام الجاري.

وسجل إجمالي قيمة البضائع التي تم تخليصها خلال الفترة نفسها 2014-2021 نحو ‏‏637.3 مليون درهم، وزعت بنحو 632.3 مليون درهم للواردات لعدد 628 بيانا جمركيا و5 ملايين درهم صادرات لعدد 124 ‏بيانا جمركيا.

فيما بلغ إجمالي كمية البضائع 11.8 ألف طن بنحو 11.6 ألف طن للواردات و 186.7 طن للصادرات‎.‎

وأكد عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي، أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين ‏والعارضين وكذلك زوار إكسبو 2020 دبي عالمية المستوى.

مبادرة دعم

وأشار إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو واستكملت تنفيذ ‏هذه المبادرات بنسبة 100% كما أنجزت مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية ‏للمشاركين بالحدث وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ"إكسبو 2020 دبي" كمشغل اقتصادي معتمد فضلاً عن إعداد دليل ‏إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب‎

.وقال إن استضافة هذا الحدث من شأنه أن يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية ‏المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وترسخ مكانة دبي على خارطة المدن العالمية بوصفها مقصدا للسياحة والاقتصاد ‏والاستثمار والعيش برفاهية وسعادة.

اختصار المدة الزمنية

وأوضح أن جمارك دبي قدمت أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في إكسبو ‏وتضع في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين وذلك من خلال ‏تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي كما تقوم الدائرة بتيسير ‏الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية.‏

من جانبه قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال لدى إكسبو 2020 دبي "بفضل المبادرات المميزة والدعم الكبير ‏الذي يقدمه شركائهم ومن ضمنهم جمارك دبي سيكون إكسبو 2020 دبي الدورة الأكثر تميزا في تاريخ إكسبو الدولي‎."‎

وأكد أن كل ما يتحقق من إنجازات في مسيرة الاستضافة يبرز قدرة الإمارات بجميع مؤسساتها ‏الحكومية والخاصة وبالتعاون مع المشاركين على جمع العالم تحت سقف واحد، بهدف إيجاد حلول عملية لكثير من التحديات التي ‏يواجهها العالم في هذا العصر وتحقيق شعار الحدث "تواصل العقول وصنع المستقبل".



13 جهاز فحص متطورا

وتعمل جمارك دبي على توفير المتطلبات كافة المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة في مطار آل مكتوم من ‏خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن حيث تم تزويد مطار آل مكتوم بـ‏‏13 جهاز فحص متطورا إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي الذي يعد واحداً من أهم منافذ ‏الإمارة على العالم الخارجي وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار والعارضين للحدث العالمي‎.‎

وتوجت جمارك دبي مبادراتها الرائدة لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي معرض إكسبو 2020 من خلال تطوير قناة ذكية ‏لتقديم خدمات جمركية فريدة من نوعها للمشاركين في الحدث حيث قامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بنية متكاملة ‏لقناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية لتخليص الشحنات القادمة إلى إكسبو خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة لتمكين ‏العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية من دون تأخير ودعم قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض‎.‎

قناة إكسبو الذكية

وتعد قناة إكسبو 2020 الجمركية الذكية والتي كانت من المبادرات الجمركية التي تضمنها ملف الترشيح من أهم المبادرات التي ‏طورتها جمارك دبي، حيث تتكامل قناة إكسبو الذكية مع المبادرات التي تم تطويرها لدعم نجاح هذا الحدث العالمي و تتيح القناة للمشاركين في المعرض تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات عبر منصة الخدمات التي توفرها جمارك دبي للعارضين ‏من خلال الهواتف والأجهزة الذكية بالإضافة إلى الأنظمة الإلكترونية والذكية التي يمكن من خلالها إنجاز المعاملات فقد تم ‏تخصيص فرق عمل لإنجاز معاملات إكسبو 2020 على مدار الساعة باستخدام أحدث الأنظمة الذكية التي تم تطويرها لإنجاز ‏التخليص الجمركي وفي مقدمتها محرك المخاطر والإفصاح المبكر الذكي ومنظومة التدقيق الذكي‎.‎

وطورت جمارك دبي إجراءات الإدخال المؤقت للمواد التي سيتم عرضها في إكسبو 2020 وذلك وفقاً للأنظمة التي تطبقها ‏الدائرة في تحديد الفترة الزمنية لبقاء البضائع التي تدخل بموجب تسهيلات الإدخال المؤقت إلى الدولة حيث لا تخضع هذه المواد ‏للرسوم الجمركية خلال الفترة المحددة لها.

ويسمح نظام الإدخال المؤقت للفئات المستفيدة بإدخال بضائعهم لمدة محددة قد تستمر لمدة عام دون استيفاء الرسوم الجمركية ‏المفروضة عليها، وذلك لحين الانتهاء من الغاية التي أدخلت البضاعة من أجلها وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر الإدخال ‏المؤقت السلع والمنتجات المخصصة للعرض في إكسبو 2020 بكافة أشكالها.