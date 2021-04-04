شكري: تسوية أزمة سد النهضة يتطلب إرادة صادقة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إن مصر دأبت على تقديم الحلول والمقترحات التي تراعي الشواغل الإثيوبية ويحفظ مصالح مصر والسودان في سد النهضة.

وأضاف، خلال لقاء رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة يتطلب توافر الإرادة السياسية الصادقة لدى كل الأطراف للتوصل لاتفاق عادل ومنصف بشأن السد.

وجاءت تصريحات شكري عقب لقاء الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الأفريقي، بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا حول مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقام وزير الخارجية المصري بتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس تشيسيكيدي، أكدت حرص القاهرة على التوصل للاتفاق المنشود في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب فرصة.

وانطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، الأحد، على المستوى الوزاري في كينشاسا، أملا في بدء صفحة جديدة في علاقة مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع).

وتتمسك إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل مع موسم الأمطار، وهو أمر ترفضه القاهرة والخرطوم باعتباره تعديا على حقوقهما.

وقبل أسبوع من انطلاق المفاوضات ارتفع منسوب التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، حينما لوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتحرك يؤثر على أمن المنطقة بالكامل.

وينظر المراقبون لأزمة سد النهضة لاجتماع كينشاسا على أنه فرصة جديدة لإعادة المفاوضات إلى سكة التقارب، لا سيما مع الرسائل التي خرجت من الدول الثلاث خلال الأيام الماضية.

ويسعى الاتحاد الأفريقي الذي يشدد على حياده في المفاوضات إلى إحداث اختراق لدى الأطراف المتنازعة وتقريب وجهات النظر مجددا للتوصل إلى حل يرضي شركاء مياه النيل.