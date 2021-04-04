محمد بن راشد لـ"الكاظمي": الإمارات تتمنى للعراق الاستقرار والسلام

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية توسيع آفاق التعاون بين بلاده والعراق.

جاء ذلك خلال استقبال، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصره في زعبيل، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية اللقاء، الذي حضره الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالكاظمي في بلده الثاني الذي يتمنى للعراق وشعبه كل الخير والاستقرار والسلام والازدهار.

وتجاذب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والكاظمي أطراف الحديث حول مجمل الأوضاع الإقليمية خاصة الاقتصادية والأمنية والتأكيد على تجاوز مرحلة وباء "كورونا" بمزيد من الإجراءات الاحترازية والتوعية بسبل الوقاية من هذا الفيروس المستجد.





وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون بين الإمارات والعراق لاسيما على صعيد التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات الفنية في مجال البنى التحتية.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن استعداد الإمارات لمد يد المساعدة اللوجستية للعراق في قطاع الموانئ من أجل تطوير الموانئ العراقية وتأهيلها التأهيل الذي يساعدها على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية لمستخدميها.

وأشاد بحضارة العراق وتاريخه المجيد وإرثه الثقافي في الأدب والشعر والعلوم والطب وغيرها من الأمجاد التي سطرها شعب بلاد ما بين النهرين.





ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء العراق عن رغبة حكومته بالاستفادة من تجربة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والبنية التحتية، معتبرا تجربة دبي الفريدة والنموذج في هذه المجالات مثالا يحتذى لجميع دول المنطقة.

كما قدم الكاظمي الشكر والامتنان على ما تقدمه قيادة الإمارات من دعم ومساندة للشعب العراقي كي يعيد بناء ما دمرته الحرب لاسيما في إعادة تأهيل المساجد والأوابد التاريخية والكنائس وسائر المباني التاريخية التي تشهد على حضارة العراق وشعبه قديما وحديثا.