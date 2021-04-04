إعلام كويتي: إحالة جابر المبارك لـ"محكمة الوزراء"

كشفت مصادر صحفية كويتية، الأحد، عن إحالة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك إلى محكمة الوزراء.

وقال مصدر، لصحيفة "القبس" الكويتية، إن قرار الإحالة شمل أيضا وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح و4 مسؤولين آخرين على خلفية التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".



وأضاف المصدر، أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أحالت المتهمين اليوم إلى محكمة الوزراء بعد التحقيق في إحدى شبهات الفساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت معاقبة المتهمين وفقاً للقانون ومواد الاتهام.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء المقبل، لتكون أول جلسة للمحاكمة.

وأواخر الشهر الماضي قررت محكمة الوزراء في الكويت منع الشيخ جابر المبارك، من السفر، وذلك عقب التحقيق معه في القضية.

وتولى المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية "صندوق الجيش".

وأثيرت القضية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.



وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتهم فيها قياديون بارزون.

