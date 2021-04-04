الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار في العراق

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، عن استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في جمهورية العراق.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.



وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وقد صدر بيان مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية العراق في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الدولة الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.

مبادرة تاريخية

ونص البيان على أنه انطلاقاً من وشائج الأخوة والعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، اجتمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء العراق الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشكر الكاظمي دولة الإمارات والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات وقيادتها إلى العراق وشعبه.

وجرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة "كورونا" واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.

وقدّم رئيس وزراء العراق الشكر إلى دولة الإمارات وقيادتها للمساعدات الطبية التي قدمتها إلى العراق وشعبه لمواجهة الجائحة.

تعاون اقتصادي

واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

وفي هذا الإطار أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في جمهورية العراق.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.

كما ثمّن العراق مبادرة دولة الإمارات إعادة بناء منارة الحدباء وجامع النوري وعدد من الكنائس في محافظة نينوى.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.