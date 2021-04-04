أكثر دول العالم أمنا.. نائبة عمدة القدس تشيد بالإمارات

أكدت فلور حسن ناحوم نائبة عمدة مدينة القدس، الأحد، أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمنا وأمانا.

وقالت نائبة عمدة مدينة القدس لشؤون الخارجية والاقتصادية والتنموية والسياحية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام "، إن الإمارات بلد العيش المشترك بين مختلف الشعوب دون تمييز بين عرق ولون ودين.



وأعربت عن إعجابها بسجل الإمارات في تمكين المرأة، موضحة أن تمثيل المرأة في الإمارات أفضل من إسرائيل، بل وأفضل من غالبية الدول الغربية.

وأضافت ناحوم قائلة:" المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تمثل 50٪ من عدد الأعضاء كما تمثل نحو 30٪ في مجلس الوزراء"، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تبلغ ٢٥٪ فقط.

ولفت ناحوم، التي شاركت في تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الإسرائيلي ومنتدى المرأة الخليجية - الإسرائيلية، إلى أن المجلس يضم أعضاءً من دول أخرى أيضا.

وأشارت إلى أن 44٪ من أعضاء المجلس البالغ أربعة آلاف من إسرائيل و41٪ من الإمارات، بينما يأتي بقية الأعضاء من البحرين والمغرب والسودان، وكذلك من الهند وأوروبا والولايات المتحدة.

وتابعت قائلة : "منتدى المرأة الخليجية - الإسرائيلية يركز على جوانب الأعمال والجوانب الثقافية"، موضحة أن عضوات المنتدى يساهمن في تعزيز تمكين المرأة ويستهدف النساء القائدات في مجالهن فيما يتعلق بجودة عمل المرأة وتأثيرها وقدرتها على قيادة النساء الأخريات.

كما أعربت فلور ناحوم بصفتها نائبة عمدة مدينة القدس ومسؤولة عن السياحة، عن اعتقادها بأن إسرائيل والإمارات يمكنهما تأسيس ممر أخضر للسياح الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 للسفر بين الدولتين خاصة أن الدولتين تحتلان مراكز متقدمة فيما يتعلق بتطعيم شعبهيما ضد كوفيد-19.

وعبرت ناحوم عن حماسها لبدء مرحلة جديدة من الترحيب بالمسلمين في القدس عقب توقيع المعاهدات الإبراهيمية التي ساعدت على تأسيس علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وكشفت أن السياحة الدينية في مدينة القدس اقتصرت على السياح اليهود والمسيحيين لعقود طويلة، موضحة أن المسلمين الآن مرحب بهم لزيارة ثالث أهم مكان مقدس في الإسلام "المسجد الأقصى".

ولفتت إلى لفتة كريمة قام بها أحد سائقي الأجرة في دبي والتي اثبتت لها أن الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول أمانا لليهود وذلك عند حديثها عن تجاربها أثناء زياراتها للإمارات بعد توقيع معاهدة السلام الإبراهيمية مع إسرائيل في سبتمبر ٢٠٢٠.

وقالت نائبة عمدة مدينة القدس، إنه: "بينما كنت أسير في أحد شوارع دبي بعد تناول العشاء مع زوجي وأبنائي الأربعة في شهر ديسمبر الماضي وكان زوجي يرتدي "الكيباه" وهو غطاء رأس تقليدي يرتديه اليهود استوقفنا سائق تاكسي في منتصف الطريق وقال مرحبا أيها اليهود يسعدنا الترحيب بكم هنا".

ونوهت إلى أن "رسالة سائق التاكسي عبرت عن دفء وترحاب الشعب الإماراتي".

وأردفت قائلة: "يمكننا أن نكون أصدقاء، يمكننا أن نكون عائلة واحدة مجدداً ويمكننا أن نبني المنطقة سويا ..هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي كأم وسياسية".