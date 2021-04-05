كورونا حول العالم.. إصابات قياسية بالهند وحملة تطعيم تجارية في باكستان

تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 2.8 مليون شخص.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 131 مليونا و920 ألفا و255 إصابة، الإثنين.





فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و866 ألفا و7 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و202 ألفا و786 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.





إصابات قياسية في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ارتفاع حالات الإصابة اليومية بكورونا 103558 في أكبر زيادة يومية من نوعها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 12.59 مليون.

وارتفعت حالات الوفاة إلى 165101 بعد تسجيل 478 وفاة جديدة.





أعلى إصابات يومية في الصين

سجلت الصين أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 منذ أكثر من شهرين مع تسجيل جميع الحالات المحلية الجديدة في مدينة على الحدود مع ميانمار في إقليم يونان بجنوب غرب الصين.

ووضعت حكومة رويلي المحلية السكان في منطقتها الحضرية رهن الحجر الصحي المنزلي وبدأت حملة اختبار ضخمة للكشف عن الفيروس ومنعت الناس من مغادرة ودخول المدينة منذ الأسبوع الماضي.

وسجلت المدينة جميع الحالات المحلية الجديدة البالغ عددها 15 حالة والتي تم الإبلاغ عنها في الرابع من أبريل/ نيسان، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات الجديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الإصابات الواردة من الخارج، 32 حالة، وهو أعلى عدد إجمالي للإصابات منذ 31 يناير/ كانون الثاني.





وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن التحليل الجيني للحالات المكتشفة في رويلي يشير إلى أن الإصابات المحلية الجديدة تنبع من فيروسات واردة من ميانمار.

وأعلن أن 11 من المرضى الجدد الذين تم الإبلاغ عنهم في المدينة مواطنون من ميانمار.

وبلغ عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 18 وهو نفس عدد الإصابات المسجلة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.



ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90305 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.





حملة تطعيم تجارية في باكستان

سارع آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كوفيد-19 التي بدأت في مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية أنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليا اللقاح مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس كورونا ومن تزيد أعمارهم على 50 عاما لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وفي الشهر الماضي سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لجميع الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعا تجاريا للقاح (سبوتنيك في) الروسي الذي يتم إعطاؤه على جرعتين للجميع مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارا) نظير عبوة من جرعتين.

وعلى الرغم من التكلفة أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.

وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني.





709 إصابات جديدة في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة مقابل 710 إصابات و39 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن" إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 204965 من ضمنهم 156219 حالة تم شفاؤها، و12163 حالة وفاة".





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و893883 حالة بعد تسجيل 8497 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77013 بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.



