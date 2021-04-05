طلاء الأظافر لربيع وصيف 2021.. الأصفر لإطلالة مشرقة

يسطع طلاء الأظافر باللون الأصفر في ربيع/صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تشيع أجواء التفاؤل والمرح والانطلاق.
وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن طلاء الأظافر الأصفر يطل بطيف لوني واسع يمتد من الأصفر الليموني الفاتح مرورا بالأصفر الخردلي الداكن وصولا إلى الأصفر النيون الفاقع.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن مَن ترغب في إطلالة هادئة يمكنها تزيين أظافرها بطريقة الأظافر الفرنسية "French Nails" باللون الأصفر أو درجات الباستيل الحالمة المحتوية على اللون الأصفر.
أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جرأة وجاذبية، فيمكنها تزيين أظافرها بالأصفر مع الأحمر القوي بنمط كتل الألوان (Color Block) اللافت للأنظار، والذي يعكس ثقة المرأة في نفسها وتفرد أسلوبها عن الأخريات.
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