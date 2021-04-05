الرئيس الفلسطيني يزور ألمانيا و"فحوصات طبية" تسبق الانتخابات

غادر الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، الأراضي الفلسطينية متوجها إلى ألمانيا، بعد توقف في العاصمة الأردنية عمان.

وحطت مروحيتان أردنيتان في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لنقل الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة عمان.



وقال مسؤول فلسطيني لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن عباس "سيغادر من الأردن بالطائرة الرئاسية إلى المانيا في زيارة رسمية".

لكن مصادر متعددة قالت إن الرئيس الفلسطيني سيجري فحوصات طبية روتينية في إحدى المستشفيات بالعاصمة برلين.

وسبق للرئيس الفلسطيني أن زار برلين عدة مرات خلال السنوات الماضية من أجل إجراء فحوصات طبية.

في هذه الأثناء، أكد مسؤولون في الرئاسة الفلسطينية لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن عباس "بصحة جيدة وأن الفحوصات ستكون روتينية".

ومنذ بداية جائحة كورونا، يغادر الرئيس الفلسطيني إلى عمان بمروحيات أردنية.

وتأتي هذه الزيارة قبل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في مايو/آيار المقبل، والرئاسية في يوليو/تموز من نفس العام.