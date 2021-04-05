موكب المومياوات الملكية.. أين اختفت الكلاب الضالة خلال العرض؟

تتواجد أعداد كبيرة من الكلاب الضالة داخل مناطق مرور موكب المومياوات الفرعونية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، فأين اختفت يوم السبت الماضي؟

ربما لم يلتفت الكثيرون إلى هذه التفصيلة البسيطة، ولكن منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، كشفت عنها في تعليق كتبته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتقول خليل إن وزارة السياحة والآثار المصرية وإدارة غرب القاهرة للطب البيطري، تواصلت مع الاتحاد للتعامل مع مشكلة تواجد أعداد من الكلاب داخل مناطق الاحتفالية، وحرصهم على أن يتم التعامل بالشكل العلمي والإنساني بدون التعرض للكلاب بالطرق المعروفة التي يتم استخدامها، وساعد الاتحاد في التعامل مع المشكلة.





وتوضح خليل أنه على مدى 6 أيام قامت جمعيات الاتحاد ممثلة في الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان (ايسما)، ومؤسسة حماية الحيوان، وجمعية القاهرة لإنقاذ الحيوانات (كارت) بصيد الحيوانات واستقبالها بمقرات الجمعيات، وتعاونت في هذا العمل أيضا جمعيتان من خارج الاتحاد، وهما: جمعية فرصة لإنقاذ الحيوانات، وجمعية تاليا للحيوانات، وتم استقبال أعداد من الكلاب بمقراتهما أيضا .

وتضيف أن الكلاب التي تم جمعها تخضع حاليا لعمليات تعقيم وتطعيم ضد السعار، وبالنسبة للصغار منها والتي لا يمكن إجراء العمليات لها، فإنها تخضع للتطعيم .





ووجهت رئيس اتحاد الرفق بالحيوان الشكر للمتطوعين الذين قاموا بعملية صيد الكلاب، تقديرا لأهمية الحدث، كما وجه الاتحاد الشكر للجهات المعنية لاستخدام الأسلوب العلمي والإنساني الأمثل في التعامل مع كلاب الشارع، وهو الأسلوب الذي اتسق مع الحدث الذى جاء ليعبر عن عظمة الحضارة المصرية.

وأضافت أنه لم يكن مقبولا ألا يتم التعامل بهذا الشكل الراقي في حدث له علاقة بالحضارة المصرية التي قدرت كل الحيوانات وجعلت للبعض منها قدسية واحتفت بها جمعيا على جدران المعابد وفى متن البرديات.