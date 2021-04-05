نتنياهو يصف محاكمته بـ"محاولة انقلاب"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، النيابة العامة الإسرائيلية، واصفا استئناف محاكمته بأنها "محاولة انقلاب".

وقال نتنياهو للصحفيين، بعد انتهاء اليوم الأول من استماع الشهود بالمحكمة المركزية بتل أبيب، إنه :"هذه محاولة انقلاب سلطوي لإسقاط رئيس وزراء قوي من اليمين".

وكانت المحكمة المركزية استأنفت اليوم الإثنين، محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ومن المقرر ان تعقد المحكمة على مدى الأشهر القادمة جلسات أسبوعية للاستماع الى الشهود بالقضية.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إنه: "كل الإجراءات ضدي كانت إساءة استخدام للقوة التدميرية التي يمتلكها الادعاء".

ووصف جلسات الاستماع للشهود بأنها "مسرحية"، مضيفا: "النيابة فتحت هذا التحقيق خلاف للقانون .. ولماذا فعلوا ذلك؟.. لأنهم يطاردونني".

وأضاف أن النيابة الإسرائيلية "تجاهلت الشهادات التي لا تتناسب مع أطروحتها الأساسية، وسربت معلومات، والأسوأ من ذلك كله، تم ابتزاز الشهود بتهديدات شديدة ".

وتابع ردا على استجوابه أمام النيابة التي اتهمته "بالاستخدام غير المشروع لسلطاته من أجل مصالح شخصية"، أنه:"هذا ما يبدو عليه الاستخدام غير المشروع للسلطة، هذه هي الطريقة التي تحاول بها الإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين، هذا ما تبدو عليه محاولة الانقلاب ".

واستؤنفت جلسات المحكمة التي انطلقت في مايو/أيار الماضي حيث بدأت بالاستماع الى شهادات أشخاص على صلة بالملفات الموجهة ضد نتنياهو وتشمل اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ويرجح أن تستمع المحكمة إلى شهادات المئات في جلسات تعقد على مدى 3 أيام أسبوعيا ويتوقع أن تستمر نحو العامين.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قدمت العام الماضي لائحة اتهام ضد نتنياهو بعد تحقيقات واسعة للشرطة في 3 ملفات تتعلق بموقع "واللا" وصحيفة "يديعوت احرونوت" وتقدم مزايا لرجال أعمال مقابل هدايا ثمينة.