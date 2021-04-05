واشنطن: لن نقدم تنازلات بـ"نووي إيران" ونريد قيود دائمة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن بلاده لن تقدم أي تنازلات خلال المحادثات مع إيران في فيينا، ولن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
وقال نيد برايس في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، إننا سنبحث مع الحلفاء في فيينا كيفية تقليص البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن طهران استمرت خلال الأسابيع الماضية في الابتعاد عن التزاماتها في الاتفاق النووي
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هدفنا هو فرض قيود دائمة على البرنامج النووي الإيراني وعدم السماح لها بامتلاك السلاح النووي.
والجمعة، ناقشت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 2015 النووي، احتمال رجوع الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وكيفية ضمان تطبيقه على نحو كامل وفعال من كافة الأطراف.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات، مما دفع إيران لانتهاك بعض قيود الاتفاق ردا على ذلك.
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