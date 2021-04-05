أغلق عشرات المحتجين العراقيين مدخل مصفاة الناصرية النفطية في جنوب البلاد لليوم الخامس على التوالي.
وقال مصدر عراقي إن الإغلاق تسبب في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار بجنوب البلاد حيث نفد الوقود من الكثير من المحطات.
ولفت إلى أن طوابير طويلة امتدت في المحطات القليلة التي كانت لا تزال مفتوحة.
وقام نحو 200 خريج جامعي عاطل عن العمل اعتصاما خارج المصفاة للمطالبة بوظائف ومنعوا الموظفين من دخول المبنى عندما أقر البرلمان العراقي الميزانية الأربعاء الماضي دون معالجة قضية البطالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الخامس.. عراقيون يغلقون مصفاة النفط بالناصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.