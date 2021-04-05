"الزعفرانة".. مشروع مصري لإنتاج الطاقة بإستخدام الخلايا الشمسية

دشنت مصر أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بالسويس( شرق مصر) بتكلفة 38 مليون يورو.

ووقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، وتحالف شركات "Belectric–CCC"، عقدًا لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس.

يتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط على محطة المحولات، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات.

ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني

ويعد المشروع، هو أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة تقدر بحوالي كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً، بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

ويوفر المشروع حوالي 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الإعداد والإنشاء، فضلاً عن حوالي 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.

ويأتي المشروع تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف للوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.