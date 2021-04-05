قرار هام من صندوق النقد الدولي لصالح 28 دولة

مدد صندوق النقد الدولي، الإثنين، آلية مساعدات عاجلة، وتخفيف الديون لأفقر 28 دولة، 6 أشهر أخرى.

ويسهم قرار الصندوق لهذه الدول بخفض ديونها والتعامل بشكل أفضل مع تأثير جائحة كوفيد-19.

وحسب وكالة فرانس برس، أطلق صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون في إطار "الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون".

وكانت الآلية تشمل حينها 25 بلدا لمدة 6 أشهر.

ووُسّعت الآلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتغطي 28 بلدا، ومددت إلى 13 أبريل/نيسان 2021.

تمديد 6 أشهر

وقالت المؤسسة الدولية التي تتخذ مقرا في واشنطن في بيان، الإثنين، إن مجلس إدارتها وافق في الأول من أبريل/نيسان على تمديد الآلية حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويوفر الصندوق الائتماني تخفيف للديون في شكل هبات للدول الأشد فقرا وهشاشة المتضررة من كارثة طبيعية أو أزمة صحة عامة لها تداعيات مأساوية.

الهدف من ذلك وفق صندوق النقد الدولي هو "تحرير موارد مالية" لتخصيصها للدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للتخفيف من آثار الوباء.

مليار دولار

وبدأ الصندوق في مارس/آذار 2020 جمع الأموال للسماح لصندوقه بتقديم إعفاء من خدمة الديون بقيمة تصل إلى مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي الاثنين، أنه "حتى الآن، تعهد المانحون تقديم مساهمات يبلغ مجموعها حوالي 774 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا والنرويج وسنغافورة والصين والمكسيك والفلبين والسويد وبلغاريا ولوكسمبورغ ومالطا".

مبادرة العشرين

وقال زعماء دول مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنهم أقروا خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين من قبل الدول الأكثر فقرا حتى منتصف عام 2021 واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد.

وأضافوا أنهم يشجعون بشدة الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة بشروط مماثلة عندما تطلب الدول المستحقة للتأجيل ذلك.

وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في عام 2020 بقيمة 5.7 مليار دولار.