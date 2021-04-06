موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. صدمة البريطانيين والرحلة المدهشة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الإثنين، عن المرحلة التالية من تخفيف القيود، لكنها لا تشمل فتح الحدود أمام مواطنيه للسفر.
يتيح "إكسبو 2020 دبي" في فترة ما قبل انطلاق فعالياته، فرصة أخيرة للاطلاع على العجائب التي جذبت عشرات الآلاف من الزوار.
جزيرة الطبيعة، إن حالفك الحظ وقمت بزيارتها ستتاح لك الفرصة للاستمتاع بأجمل جزر البحر الكاريبي التي لا تقارن.. تعرف على "دومينيكا"
يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام ضوئي مروري جديد ليدير السفر الدولي وسط جائحة كورونا بعد 17 مايو/أيار.
تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، نحو 52 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.
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