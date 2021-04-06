موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. قرار صندوق النقد ومكاسب مشروع 300 مليار

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أظهرت بيانات، الإثنين، أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار.

تصدرت هاشتاقات #نصنع_المستقبل و#مصرف_الإمارات و#اصنع_في_الإمارات، قوائم التريند في عدد من دول الخليج العربي.



دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اقتراحه لزيادة ضريبة الشركات العملاقة للمساعدة في تمويل إنفاق ضخمم على البنية التحتية.

مدد صندوق النقد الدولي، الإثنين، آلية مساعدات عاجلة، وتخفيف الديون لأفقر 28 دولة، 6 أشهر أخرى.

أعلنت الإمارات والولايات المتحدة عن التزامهما المشترك بمواجهة تداعيات التغير المناخي.

توقع البنك الدولي، أن تمدد مجموعة العشرين مبادرتها لتجميد مدفوعات الديون للدول الفقيرة حتى نهاية 2021 في اجتماعها المرتقب.

يعتمد مشروع الـ 300 مليار على الأساس الصناعي المتين لدولة الإمارات والمزايا الفريدة للدولة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والطاقة

رفض الملياردير المصري المهندس نجيب ساويرس، الاستثمار في "بيتكوين"، وقال"مخاطرة عالية جدا".



أطلقت بورصة دبي للطاقة منصة "النفط البديل" التي تتيح للعملاء فرصة تداول مجموعة من أبرز نفوط الشرق الأوسط وفق السعر الرسمي لخام عمان.

دشنت مصر أول مشروع لتوليد الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بالسويس( شرق مصر) بتكلفة 38 مليون يورو.

واصلت الشركات الإماراتية تحقيق الأرباح رغم تداعيات الجائحة، محققة إيرادات قوية، ما دفع إلى استمرار توزيعات نقدية كبيرة على المساهمين.

