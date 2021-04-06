أسعار النفط تهبط 4% بعد تزايد إمدادات أوبك+

هبطت أسعار النفط أكثر من 4 % ،اليوم الإثنين، متأثرة بزيادة إمدادات مجموعة أوبك+.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.71 دولار، أو 4.2%، لتسجل عند التسوية 62.15 دولار للبرميل.



وحسب رويترز، تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.80 دولار، أو 4.6%، لتبلغ عند التسوية 58.65 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، الخميس الماضي، على رفع الإنتاج الشهري في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز المقبلين.

وقال بوب يونجر مدير عقود الطاقة في ميزوهو للأوراق المالية "التوقيت لم يكن جيدا.. بدا وكأن أوبك+ تتجه لتمديد الاتفاق لكنهم لم يفعلوا، والآن يبدو وكأنهم سوف يتعين عليهم أن يدفعوا ثمن ذلك على الأقل في الأجل القصير".

وتعافى النفط من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي، وذلك بدعم من خفض قياسي من "أوبك+" للإنتاج سيستمر أغلبه بعد يوليو/تموز المقبل، ومن بعض التعافي في الطلب، والمتوقع أن تتسارع وتيرته في النصف الثاني من العام.