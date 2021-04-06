تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي.

وشهدت السوق المصرفية، ارتفاع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الثلاثاء، أمام الدينار الكويتي، فيما استقرت أمام الدولار، واليورو، والدرهم الإماراتي، وتراجعت أمام الجنيه الإسترليني.

سعر الريال السعودي في مصر

وسجل سعر الريال السعودي في مصر لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسمنت سيناء يصل غرب أفريقيا

وتغادر السفينة CLIPPER ISADORA ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم متجهة إلى ساحل العاج.

وهي أول سفينة تصدير لمادة الكلينكر الخام من شركة أسمنت العريش، في إطار الدور التنموي للهيئة الاقتصادية في تعمير شبه جزيرة سيناء وزيادة صادرات المنتجات السيناوية وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء.

ونجح ميناء شرق بورسعيد في شحن السفينة بحمولة 50 ألف طن والتي يبلغ طولها 195 مترا بغاطس 13.5 متر وعرض 32 مترا، كأول حمولة لمادة الكلينكر من سيناء يتم تصديرها ضمن شحنات متعددة تُصدر من ميناء شرق بورسعيد لدول غرب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

سعر الدولار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، ثابتا على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.65 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم والدينار

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، لدي المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى 51.75 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، مقابل 51.80 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.