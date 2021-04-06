مبيعات قياسية.. قيمة تسلا السوقية تتخطى 600 مليار دولار

قفزت أسهم تسلا 5%، الإثنين، بعد أن سجل صانع السيارات الكهربائية تسليمات فصلية قياسية بفضل طلب قوي في الصين.

وقالت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك إنها سلمت 184 ألفا و800 مركبة حول العالم في الربع الأول من 2021، وهو ما يزيد على التقديرات البالغة 177 ألفا و822 مركبة، بحسب بيانات رفينيتيف.



وجرى تداول سهم تسلا في أواخر التعاملات عند 695 دولارا.

وأسهم الشركات منخفضة حوالي واحد بالمئة عن مستواها في بداية العام، لكنها تبقى مرتفعة بأكثر من 600 بالمئة على مدار الاثني عشر شهرا الماضية.

والقيمة السوقية لتسلا البالغة 668 مليار دولار تجعل الشركة صانع السيارات الأعلى قيمة بفارق كبير رغم أن إنتاجها ضئيل بالمقارنة بمنافسين مثل تويوتا موتور وفولكسفاجن وجنرال موتورز.

وقال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، قبل أيام، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بيتكوين، مشيرا إلى أن هذا الخيار سيتوفر خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر "يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بيتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بيتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية".

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها.