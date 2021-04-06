يوميات القتل.. طالبان تهدد سلام أفغانستان

تفجيرات واغتيالات متواصلة تعكس يوميات الموت المعلن في أفغانستان، وتعكر صفو جهود السلام في هذا البلد.

ففي أحدث حلقة في سلسلة هذا الصراع، قُتل 4 من أفراد الشرطة المحلية في هجوم شنته طالبان مساء أمس الإثنين، على موقع أمني في إقليم نانجارهار الواقع شرقي البلاد.



فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة "غازي بابا" في "سورخ رود" بالإقليم.

ويأتي الحادث في ظل ما تشهده البلاد من تصاعد حاد في أعمال العنف، قبيل انعقاد مؤتمر مهم من المتوقع أن يغير اتجاه جهود السلام في هذا البلد.

وتظهر إحصاءات مسؤولين أمنيين مقتل ما لا يقل عن 26 من أفراد القوات الأفغانية، وإصابة 30 آخرين بينهم أربعة مدنيين، في حوادث أمنية منفصلة وقعت في ستة أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويوم الأحد قتل ما لا يقل عن 37 من عناصر طالبان في عمليات أمنية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان في عمليات نفذتها القوات الأفغانية، في منطقتي أرجنداب وزيراي بإقليم قندهار.