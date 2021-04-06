داعش يخطف 19 مدنيا وشرطيا في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باختطاف 19 غالبيتهم من المدنيين، وسط البلاد.

وجرت عملية الاختطاف إثر هجوم مباغت شنه مسلحو "داعش" في منطقة البادية في وسط سوريا.

وقال المرصد إنه خلال اشتباكات مع القوات السورية في ريف حماة الشرقي، أقدم التنظيم المتطرف على خطف 8 عناصر من الشرطة و11 مدنيا كانوا يجمعون الخضار في. منطقة قريبة.

حصيلة لفت المرصد إلى أنها أولية، منوها بوجود 40 شخصا مفقودا.

وحتى كتابة الخبر لم تؤكد دمشق أو تنفِ ما ورد على لسان المرصد السوري لحقوق الإنسان.