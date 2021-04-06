حقوق الإنسان والمرتزقة في ليبيا.. أوروبا تحذر تركيا مجددا

أعرب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقهما حيال ملف حقوق الإنسان في البلاد.

التحذير الأوروبي جاء خلال زيارة يجريانها إلى أنقرة، وعقب لقائهما أردوغان أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّه أعرب للرئيس التركي عن "القلق البالغ" للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على "ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان".



كما طالب رئيس المجلس الأوروبي، بضرورة مغادرة كل المقاتلين الأجانب ليبيا.

ولا تزال تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإبقاء على مرتزقتها في البلاد، رغم تصريحات أممية وليبية رافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل الأراضي الليبية، والقرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جينيف 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



كما دعا رئيس المجلس الأوروبي تركيا إلى مواصلة العمل لحل الخلافات مع اليونان وقبرص بشأن حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وأدى خلاف بين تركيا والدولتين العضوين بالاتحاد الأوروبي بشأن ترسيم الحدود البحرية إلى توتر في العلاقات، بلغ ذروته الصيف الماضي عندما رافقت فرقاطات تركية ويونانية سفن التنقيب عن موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها.