تعاون بين جزيرة ياس الإماراتية وشركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية

اتفاقية جديدة وقعتها شركة إماراتية مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية للترويج لجزيرة "ياس" كوجهة ترفيهية رائدة في أبوظبي.

وأبرمت "إكسبيرينس هب" التابعة لشركة "ميرال" - والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة "ياس"، اتفاقية مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية للترويج لجزيرة "ياس"، وما تقدمه من تجارب عبر شبكتها، ومن خلال برنامج "خبير ياس".

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "إكسبيرينس هب" لتقديم العروض للسوق الإسرائيلية وتعزيز حضور جزيرة "ياس" كوجهة ترفيهية رائدة في أبوظبي للمسافرين القادمين من إسرائيل عبر سوق السياحة والسفر، وذلك بعد إعلان دولة الإمارات بفتح الخطوط أمام رحلات السفر القادمة من إسرائيل.

وستعمل شركة "إكسبيرينس هب" في أبوظبي مع شركة "أمسالم للسياحة والسفر" الإسرائيلية، على نشر الوعي حول جزيرة "ياس" والترويج لها عبر مكاتبها وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية.

ويعد برنامج "خبير ياس" هو برنامج تدريب متخصص عبر الإنترنت لوكلاء السفر والعاملين في هذا المجال، وهو مصمم لمساعدتهم للتعرف على العديد من التجارب الاستثنائية التي تقدمها جزيرة "ياس".

ويتيح البرنامج لشركاء السفر الفرصة ليصبحوا سفراء العلامة التجارية لجزيرة "ياس"، ويمكنهم تقديم مشورة لعملائهم حول التجارب التي تقدمها الجزيرة ومبادرات الصحة والسلامة الخاصة بها، لاستقطاب المزيد من الزوار إلى الوجهة.

ويمكن للمتخصصين في السفر، والسياحة، الوصول إلى محتوى الدورة التدريبية على الهاتف المحمول، أو الجهاز اللوحي، أو الكمبيوتر، وحضورها بما يتوافق مع جداولهم الخاصة للبقاء على اطلاع دائم بأحدث المعالم الترفيهية والتجارب التي تقدمها الجزيرة لإثراء العروض التي يقدمونها لعملائهم وزيادة المبيعات.

وسيُطلب من المشاركين استكمال 5 وحدات تدريبية والإجابة على 70٪ من الأسئلة بشكل صحيح، وبعد ذلك سيحصلون على شهادة "خبير ياس" للتأكيد على أنهم أصبحوا خبراء في جزيرة "ياس".

وتم إطلاق برنامج التدريب المبتكر والتفاعلي عبر الإنترنت عام 2019 في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ومؤخراً في الصين بلغة المندرين.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التدريب المخصص لقطاع السفر شهد إقبالاً قوياً ومتزايداً، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف وكيل منذ إطلاقه.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة "إكسبيرينس هب": "يسعدنا بدء هذا التعاون مع شركة "أمسالم" للسفر والسياحة للترويج لجزيرة "ياس"، وتدريب أعضاء شبكة السفر الخاصة بالشركة".

وتابع: "سيؤدي توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى تحفيز فرص تجارية جديدة، حيث زار حوالي 50 ألف سائح إسرائيلي الإمارات منذ 15 سبتمبر/ أيلول 2020".

وأضاف "نسعى في جزيرة "ياس" إلى تطوير العلاقات مع السوق الإسرائيلية قبل بدء الرحلات الجوية بين أبوظبي وتل أبيب خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "نحن على ثقة بأن الشراكة ستساعد في تعزيز وعي المستهلك، ودعم تعافي القطاع وتعزيز نمو سوق السفر، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار الجدد القادمين من إسرائيل في جزيرة ياس".

من جانبه قال ياكوف أمسالم، الرئيس التنفيذي لشركة "أمسالم للسفر والسياحة":" نحن حريصون على التعاون مع "إكسبيرينس هب" لتقديم الدعم الكامل والترويج لجزيرة "ياس" بمنتجات واستراتيجيات تسويق جديدة".

وتابع: "تعد "أمسالم للسفر والسياحة" واحدة من أكبر شركات إدارة السفر والمتخصصين في القطاع بإسرائيل، حيث تأسست الشركة عام 1983 ولديها مكاتب في الولايات المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة وتركيا وهونغ كونغ والهند، كما أننا لدينا العدد من الخطط لتعزيز وجودنا في المنطقة".

وتحتضن جزيرة "ياس" مجموعة من الوجهات ومعالم الجذب الرئيسية في الإمارة، إذ تعد موطناً للمدن الترفيهية الفريدة من نوعها الحائزة على جوائز مرموقة، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي" و"ياس ووتروورلد أبوظبي" و عالم "وارنر براذرز أبوظبي".

وأطلقت عالم "فيراري أبوظبي" أحدث تجاربها المليئة بالتشويق احتفاءً بالذكرى العاشرة لافتتاحها، والتي تشمل تجربة "جولة على السطح" و"المسار الانزلاقي"، حيث أصبح بإمكان الزوار التجول على السطح الأحمر المميز للمدينة الترفيهية والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الرائعة في جزيرة "ياس"، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة "المسار الانزلاقي" الجديدة والأولى من نوعها في عالم "فيراري أبوظبي" على جزيرة "ياس"، والتي ستتيح لعشاق المغامرات الانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة أفعوانية طيران الأبطال.

كما يمكن للزوار خوض تحدي السباق المزدوج على المسار الانزلاقي والاستمتاع بالمناظر الخلابة لجزيرة "ياس" برفقة الأصدقاء والعائلة.

وجاء إطلاق هذه التجارب الجديدة في إطار مواصلة عالم "فيراري أبوظبي" جهودها لتعزيز الخيارات الترفيهية التي توفرها لضيوفها ضمن المجموعة المتنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المختلفة التي تحتضنها المدينة الترفيهية، ليصل عددها الآن إلى أكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً مستوحى من علامة فيراري العريقة.

وتأتي هذه الإضافات في إطار الجهود التي تبذلها عالم "فيراري أبوظبي" لتوفير أفضل التجارب والمرافق الترفيهية العائلية التي تناسب مختلف الأعمار بمستويات عالمية.

وتضم جزيرة "ياس" وجهات ترفيهية محطمة للأرقام القياسية مثل "كلايم أبوظبي" والتي سجلت رقمين قياسيين عالميين مؤخراً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر نفق هوائي للقفز الحر وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم، وحلبة "مرسى ياس" التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

كما تحتضن الوجهة ملعب "ياس لينكس أبوظبي" للجولف الحائز على جوائز، و"ياس مارينا"، وشاطئ "ياس المميز"، بالإضافة إلى توفيرها لتجربة تسوق عالمية المستوى في "ياس مول"، واحتضانها لأكثر من 160 مطعماً ومقهى.

وتضم الجزيرة 2000 غرفة وجناح تتوزع على 7 فنادق، والتي يمكن للزوار الإسرائيليين الاختيار من بينها لقضاء عطلتهم في الوجهة، في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع المليئة بالتجارب الترفيهية التي ترتقي إلى ذائقة الزوار.

يذكر أنه تم منح جزيرة "ياس"، "ختم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناءً على إجراءات وبروتوكولات السلامة والصحة العامة المتبعة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف الدولي.