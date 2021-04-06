البرهان يلتقي كبار قادة الجيش لإطلاعهم على الوضع الإقليمي

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مجموعة من الضباط برتبة العميد واللواء.

وتناول البرهان خلال اللقاء، وفق بيان للإعلام العسكري السوداني، الراهن السياسي والعسكري، مؤكداً حرص قيادة الدولة على السلام والاستقرار، ودعا القائد العام للقوات المسلحة، الجميع إلى العمل على ذلك".

وتم اللقاء في مبان القيادة العامة للجيش السوداني بوسط الخرطوم بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وجميع قادة القوات المسلحة، وفق البيان.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن مصر والسودان، فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، وألقى الطرفان باللوم على الجانب الإثيوبي، وفق بيانات وتصريحات صادرة من القاهرة والخرطوم.

بدورها اتهمت إثيوبيا القاهرة والخرطوم بتقويض المفاوضات مؤكدة عزمها على الملء الثاني للسد في الموعد الذي حددته مع بداية موسم الأمطار في يوليو/تموزالمقبل.

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.