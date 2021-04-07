انتكاسة ترامب في قائمة أغنياء العالم.. خسر 1.1 مليار دولار

لم تكن خسائر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة سياسية فقط، فهي أيضا اقتصادية بعد أن فقد الكثير من ثروته الضخمة.

وفقا لأحدث بيانات فوربس فقد تراجع الرئيس الأمريكي السابق نحو 298 مركزا في قائمة فوربس لـ"أثرياء العالم لعام 2021".

واحتل ترامب في 2021 المركز 1299 بعد أن كان يحتل المركز 1001 في عام 2020.

القائمة التي صدرت الثلاثاء، أوضحت أن دونالد ترامب خسر 1.1 مليار دولار من ثروته خلال الفترة التي تولى فيها منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ قيمة ثروة ترامب في الوقت الحالي نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار في بداية ولايته الرئاسية.

وتأثرت ثروة الرئيس الأمريكي بعدة أسباب، أبرزها الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لبلومبرج.

وأعلنت فوربس قائمة "أثرياء العالم لعام 2021"، الثلاثاء، وارتفع عدد الأثرياء في قائمة العام الجاري بواقع 660 ملياردير منهم 493 دخلوا القائمة للمرة الأولى، وهو ما يعادل مليارديراً جديداً كل 17 ساعة على مدار 2020.

وواصل جيف بيزوس تصدره لقائمة الأثرياء للعام الرابع على التوالي، حيث بلغت ثروته 177 مليار دولار، في حين احتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بنحو 151 مليار دولار.