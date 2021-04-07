موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. مبيعات تسلا وقصة 8 متاحف

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
قفزت أسهم تسلا 5%، بعد أن سجل صانع السيارات الكهربائية تسليمات فصلية قياسية بفضل طلب قوي في الصين.
تمتلك ماركات السيارات الكبرى متاحف متميزة تضم أبرز مجموعة سيارات طرحتها عبر تاريخها، ضمن تشكيلة تعتز بها كل ماركة وتمثل أبرز ما صنعت.
شهدت السنوات الأخيرة حالة من الرواج الكبير للسيارات التابعة لفئة SUV، وهو ما دفع العديد من الشركات لوقف تصنيع بعض الفئات الأخرى.
عند الاحتفال بالذكرى المئوية على طرح طراز أو طرح الجيل الأول من طراز، تكشف الماركة المصنعة عن إمكانيات سرية لهذا الطراز.
السيارات الكهربائية موجودة منذ ظهور الصناعة أواخر القرن الـ19، فهي ليست وليدة العصر الحالي، ولكنها الآن كشفت عن قوتها الحقيقية.
تتوفر من ماركة بورش الألمانية المصنعة للسيارات الرياضية الفخمة مجموعة متميزة من المويدلات بالسوق المصرية خلال عام 2021 الجاري.
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