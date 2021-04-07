موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.."براكة"مفخرة الإمارات ومليارديرات العرب

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي. في أكثر السنوات تحديا على مستوى الاقتصاد العالمي، واصلت الإمارات خططها الطموحة لتشغيل مشروع براكة للطاقة النووية خلال العام الماضي. وقعت شركة "نيوم" السعودية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة أسماك تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استهلت الإمارات مسيرة 50 عاما جديدة في تاريخ الاتحاد بإنجاز تاريخي ضخم، مع إعلان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة. تصدر المصري ناصف ساويرس قائمة أثرياء العرب لعام 2021، وفقا لقائمة فوربس التي كشفت عنها الثلاثاء.

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدء التشغيل التجاري لـ"براكة" أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي. أعلنت الحكومة العراقية الثلاثاء، عن أن اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين بغداد وواشنطن، دخلت حيز التنفيذ.

توقع محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، نمو اقتصاد أبوظبي بين 6% و8% خلال العامين المقبلين. استقبل الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بالعاصمة طرابلس.

تتواصل الإنجازات التاريخية التي تستهل بها الإمارات مسيرة 50 عاما جديدة في تاريخ الاتحاد مع إعلان بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة. كشف مسؤول ببنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء، عن قرار مرتقب بشأن إدخال بنوك السودان في النظام المالي العالمي (IBAN).



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