السعودية تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق "عادل" بشأن سد النهضة

جددت السعودية تضامنها لكل من مصر والسودان لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة، مشددة على ضرورة التوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح الجميع.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس استعرض جملة من الموضوعات والأحداث وتطوراتها، مجدداً "مساندة ودعم مصر والسودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف".



وأضاف في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس شدد على ضرورة" الوصول لاتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصر والسودان، فشل مفاوضات سد النهضة التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، وألقى الطرفان باللوم على الجانب الإثيوبي، وفق بيانات وتصريحات صادرة من القاهرة والخرطوم.

والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.

ومن جانبها، أشارت الخارجية الإثيوبية في بيان إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأكدت على موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان.