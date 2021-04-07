رئيس الوزراء الياباني يلمح للدعوة إلى انتخابات مبكرة

ذكرت صحيفة "أساهي" أن رئيس الوزراء الياباني ألمح لإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية ولايته الحالية كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال برنامج تلفزيوني أُذيع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وسط تكهنات مستمرة منذ فترة طويلة بأن سوجا سيحل البرلمان عقب زيارة مقررة للولايات المتحدة هذا الشهر.



وأجريت آخر انتخابات لمجلس النواب في 2017، ولن يجرى الاقتراع المقبل قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، لكن رئيس الوزراء يملك سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

ونقلت "أساهي" عن يوشيهيدي سوجا قوله خلال البرنامج التلفزيوني "هناك بالتأكيد فرصة لحل البرلمان قبل انطلاق السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي" في إشارة إلى اختيار زعيم للحزب الحاكم.

وفاز سوجا بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر الماضي ليخلف رئيس الوزراء "شينزو آبي" الذي استقال متعللا بأسباب صحية، وأبدى سوجا مرارا تخوفه من إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا على ضرورة التركيز على اتخاذ إجراءات لاحتواء جائحة كورونا التي تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد.