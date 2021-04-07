سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الأربعاء، 7 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الأربعاء، ارتفاع متوسط العملة المصرية أمام الجنيه الإسترليني، وتراجعها أمام اليوم الأوروبي.

كما استقر متوسط الجنيه المصري، أمام والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويأتي استقرار الدولار في ظل ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عند 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الأربعاء، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وسجل الدولار أعلى سعر عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في عدة بنوك أبرزها، الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أقل سعر للدولار في مصر.





الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مسجلا 18.49 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.82 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، أمس.

طرح 3 شركات

وتعتزم مصر استكمال خطة طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن عطلها تفشي جائحة كورونا منذ نهاية 2019.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، الإثنين، إنه من المقرر طرح حصص من 2-3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

ولم يتطرق الوزير، على هامش مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.