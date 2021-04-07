تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الجنيه المصري، ثابتا أمام الدولار، الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تباين أمام الدينار الكويتي.

كما شهدت تعاملات السوق المصرفية، ارتفاع متوسط سعر صرف العملة المصرية أمام الجنيه الإسترليني، فيما تراجعت أمام اليورو الأوروبي.

وسجل سعر الريال لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما استقر السعر في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار من 40.201 مليار في فبراير/ شباط.

الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند 18.49 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، أمس.

الدرهم والدينار

واستقر سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.82 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، أمس.



