بالصور.. نعش موتى يطلق حملة انتخابية في المكسيك

توابيت الموتى قد لا تكون للجثامين فقط، فالأحياء باتوا ينافسون الأموات في نعوشهم.

مفارقةٌ تزيد الدهشة أحدثها مرشح للانتخابات البرلمانية في المكسيك، عبر إطلاق حملته الانتخابية من داخل نعش.





لكن لماذا النعش؟

وبحسب ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" في وسائل إعلام مكسيكية، يقول كارلوس مايورجا المرشح عن حزب "إنكوينترو سوليداريو" في ولاية شيواوا، إن فكرته هذه جاءت للإضاءة على الأرواح التي أزهقها فيروس كورونا وأعمال العنف المرتبطة بالعصابات في بلاده.

بل أراد أيضا أن يوصل رسالة للسياسيين مفادها أن الناس يموتون "بسبب لامبالاتهم"، فهم "التزموا الصمت بشأن المستويات المرتفعة للجريمة المنظمة. والتزموا الصمت بشأن حالة كوفيد الفوضوية".

ففي نعش ذهبي اللون، وصل مايورجا تجمعا انتخابيا على جسر حدودي بين مدينتي سيوداد خواريز وإل باسو بولاية تكساس.

وكان برفقة المرشح الانتخابي مساعدون يرتدون معدات الوقاية الشخصية، ويحملون باقات من الزهور للفت الانتباه إلى عدد وفيات كورونا الذي تجاوز 200000 في المكسيك وهو من أعلى المعدلات في العالم.