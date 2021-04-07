رئيس وزراء العراق: 60% من قوات التحالف الدولي غادرت البلاد

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، مغادرة 60% من قوات التحالف الدولي الأراضي العراقية بعد التطور الكبير لقوات الأمن.

وقال الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن "الأسبوع الماضي شهد تواصل العراق نوعيًا مع محيطه والعالم عبر الزيارتين الرسميتين إلى الإمارات والسعودية والوفود الدولية المستمرة إلى البلاد لتعزيز التعاون".

وأضاف: "علاقات العراق الإقليمية والدولية المتميزة تدعم توجه حماية الدولة".

وأشار إلى أن "تطور القدرات الأمنية يمكّن العراق من الانتقال قريبًا إلى مرحلة انتفاء الحاجة للوحدات المقاتلة الأجنبية".

واستطرد الكاظمي: "لدينا مهام أساسية تتمثل بحماية الدولة وتحصينها عبر تقوية وإعادة بناء المؤسسات الدستورية".

وخلال زيارته إلى الإمارات أكد الكاظمي، أن دولة الإمارات موطن النجاح والإنجاز، وأن مواقفها تجاه بغداد لا تنسى.

وأشاد الكاظمي بـ"الوقفة التاريخية لدولة الإمارات مع الشعب العراقي في حربه ضد داعش، ودعمها العراقيين وحرصها على المشاركة في عملية إعادة بناء بلاده.

كما حيا الكاظمي مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تجاه العراق وشعبه وحرصه على أمنه واستقراره ورخاء شعبه؛ وهي المواقف التي تضيف إليها كل يوم قيادة دولة الإمارات لصالح العراق وشعبه.