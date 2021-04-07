150 مليون دولار.. واشنطن بصدد استئناف المساعدات لفلسطين

قالت مصادر أمريكية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين.

وبحسب المصادر تعد هذه المساعدات جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب.



ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، عن استئناف المساعدات التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم ترامب.



وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون.